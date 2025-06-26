اختلال عجلة القيادة وراء سقوط سيارة بترعة ومصرع سائقها بأطفيح

كشفت المعاينة الأولية لحادث مصرع سائق إثر إنقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بمنطقة أطفيح، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده نتج عنه انحراف عجلة القيادة وسقوط السيارة في الترعة مما أسفر عن مصرع قائد السيارة.

ولقي قائد سيارة مصرعه إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بمنطقة أطفيح نتيجة لاختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم انتشال السيارة من المياه.

حادث أطفيح اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب انقلابها داخل ترعة مما أسفر عن مصرع قائد السيارة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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