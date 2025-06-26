ضبط سيدة و4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة و4 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر غير قانونية داخل ورشة بمنطقة الجمالية.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الورش بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم داخل الورشة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد البحث عن قطع أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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