أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور المركزي بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى المحور المركزي بالجيزة

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري مروع أعلى المحور المركزي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والخدمات المرورية إلى موقع الحادث، بصحبتهم ونش مرورى لرفع آثار الحادث وسيارات إسعاف لنقل المصابين.

وكشفت المعاينة الأولية أن اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسبب في انقلاب السيارة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات حول الواقعة.

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