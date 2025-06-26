القبض على كوافيرة بتهمة ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة في الشيخ زايد

تمكنت إدارة مباحث مكافحة الآداب العامة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات البحث الجنائي من ضبط فتاة تعمل كوافيرة، تستقطب راغبي المتعة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي إخطارًا من رئيس مباحث زايد ثانٍ، المقدم محمد أشرف بالقبض على فتاة تبلغ من العمر 20 سنة أثناء مقابلتها مع أحد راغبي المتعة الحرام داخل شقتها بدائرة القسم.

وبمواجهتها وأمام جهات التحقيق اعترفت أنها تقوم بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.