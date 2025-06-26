الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

القبض على كوافيرة بتهمة ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة في الشيخ زايد

القبض على كوافيرة،
القبض على كوافيرة، فيتو

تمكنت إدارة مباحث مكافحة الآداب العامة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات البحث الجنائي من ضبط  فتاة تعمل كوافيرة، تستقطب راغبي المتعة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.


تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي إخطارًا من  رئيس مباحث زايد ثانٍ، المقدم محمد أشرف بالقبض على فتاة تبلغ من العمر 20 سنة أثناء مقابلتها مع أحد راغبي المتعة الحرام داخل شقتها  بدائرة القسم.

وبمواجهتها وأمام جهات التحقيق اعترفت أنها تقوم بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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مباحث مكافحة الآداب البحث الجنائي شرطة الشيخ زايد بالجيزة

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