أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ رسمي تقدمت به الإعلامية مها الصغير وسائقها يتهمان فيه الفنان أحمد السقا باعتراض طريقهما بمحيط كمباوند شهير، وذلك ضمن محضر رسمي حررته الإعلامية وسائقها ضد الفنان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، واتهموه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب.

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2025

اعتمد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 78.89% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل.

بعد فيديو إسرائيلي استفزازي، ساويرس يطالب مؤرخي العرب برد موثق على مزاعم عدم أحقية الفلسطينيين في أرضهم

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرد على مزاعم إسرائيلية بأن ليس هناك سند تاريخي في أحقية الفلسطينيين في أرضهم.

يتبقى ناديان، الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بمونديال الأندية بعد صعود الإنتر ومونتيري

حسم الإنتر ومونتيري تأهلهما إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب يدرس تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي وهذه أبرز الأسماء المرشحة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعلان خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الصيف الجاري وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة.

غياب أسماء كبيرة، مفاجأة في قائمة الزمالك الأولى استعدادا لموسم 2025-2026

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن القائمة الأولى للفريق الكروي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

بـ 4 ملايين دولار، محمد رمضان يكشف عن سبب رفضه عرضا خياليا للعودة إلى الدراما (فيديو)

أكد النجم محمد رمضان، أن ابتعاده عن الدراما خلال الفترة الماضية ليست بسبب ارتفاع أجره كما تردد مؤخرًا بل بسبب تركيزه في السينما وفيلمه الجديد أسد.

مفاجأة ما بعد الحرب، زامير يتحدث عن قوات برية إسرائيلية في إيران

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير مساء الأربعاء، أن مجموعات "كوماندوز برية" تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين، في حين أشاد رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) بدعم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك ويوجه رسالة مؤثرة إلى جمهور الأبيض

أعلن التونسي حمزة المثلوثي، قائد دفاع الزمالك، نهاية مشواره مع النادي بعد خمس سنوات قضاها بالقميص الأبيض، وجه خلالها رسالة مؤثرة إلى جمهور الفريق، عبر فيها عن مشاعر الامتنان والحزن في آنٍ واحد.

الأمر خطير، ترامب يعلن مؤتمرا صحفيا "مهما" لوزير دفاعه اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إلى جانب مسؤولين عسكريين آخرين، سيعقدون صباح الخميس مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا في البنتاجون، لتقديم تفاصيل حول العملية الأخيرة التي نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف إيرانية.

جميعهم من أسرة واحدة، ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا إلى 4 وفيات ومصاب

شهدت محافظة المنيا حادث تصادم مروعًا بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بينهم الأب، وإصابة فرد آخر من نفس الأسرة.

بيان رسمي من "سي آي إيه" بشأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، إن مجموعة من المعلومات الاستخباراتية الموثوقة تشير إلى أن برنامج إيران النووي "تضرر بشدة" من جراء الضربات الأمريكية الأخيرة.

توابع زلزال مونديال الأندية، آخر قرار من الأهلي بشأن ديانج ويحيى عطية الله

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة سريعة مع أليو ديانج أثناء العودة من أمريكا بعد مشاركة الأهلي في المونديال.

مجددا، ويتكوف يحدد "خطوط إيران الحمراء" ويلمح بالقنبلة النووية

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن أنشطة إيران في التخصيب والتسلح النووي من "الخطوط الحمراء للولايات المتحدة"، وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع طهران.

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فضيحة وأزمة ثقة، ترامب يستبعد مديرة الاستخبارات تولسي جابارد من جلسة سرية بشأن إيران

كشف مسؤول أمريكي كبير أن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ستكون غائبة، اليوم الخميس، عن جلسة إحاطة سرية مقررة لأعضاء الكونجرس بشأن الضربات الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران.

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