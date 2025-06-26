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بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية،
نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية، اعتمد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 78.89% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 

وتنشر فيتو، الموقع الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط للعام الدراسي 2024 /2025 في من خلال الضغط هنا.

 

كما يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط من خلال الضغط هنـــــــا.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2025 من خلال الضغط هنا.


جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال عبد القادر عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.


وأوضح محافظ أسيوط، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 77838 طالبًا، والذي نجح منهم 61207 طلاب بنسبة نجاح بلغت 78.89 % بالنسبة للحاضرين والراسبين 16631، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

 

محافظ أسيوط يهنئ أوائل الطلبة 

وهنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهًا الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط، بدء أعمال تقدير درجات الطلاب داخل 6 مقرات

 

وأكد محافظ أسيوط اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطط التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

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