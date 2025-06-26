فضيحة وأزمة ثقة، ترامب يستبعد مديرة الاستخبارات تولسي جابارد من جلسة سرية بشأن إيران

كشف مسؤول أمريكي كبير أن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ستكون غائبة، اليوم الخميس، عن جلسة إحاطة سرية مقررة لأعضاء الكونجرس بشأن الضربات الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران.

ورغم أن جابارد كانت أحد أبرز المدافعين عن ترامب خلال حملته الانتخابية، تتزايد المؤشرات التي تفيد بأنها باتت مهمشة في دائرة صنع القرار.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، قوله، إن البيت الأبيض يخطط للحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية مع الكونجرس بعد تسريبات صحفية لتقييم مبكر قوضت ادعاء الرئيس دونالد ترامب بأن الغارات الجوية الأمريكية دمرت منشآت نووية إيرانية، مما مهد الطريق لإحاطة سرية مثيرة للجدل أمام أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يرسل البيت الأبيض، وسط معركة سياسية حول ما تظهره المعلومات الاستخباراتية، أربعة من كبار مسؤولي الأمن القومي لإطلاع المشرعين، وهم: وزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، حسبما قال مسؤولون في إدارة ترامب.

وستكون مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، التي أدلت بشهادتها في مارس بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية قدرت أن إيران لا تصنع سلاحا نوويا، غائبة عن الإحاطة، وفق ما نقلت الصحيفة.



تقييم خاطئ

ووصف ترامب تقييم جابارد للبرنامج النووي الإيراني بأنه "خاطئ"، وتجاهلها إلى حد كبير خلال الحرب التي اشتعلت بين إيران وإسرائيل.

وبعد هجوم ترامب عليها، تراجعت جابارد عن تقييمها، وقالت: "أتفق مع الرئيس.. إيران على بعد أسابيع أو أشهر من السلاح النووي".

وأضافت أنه "لدى أمريكا معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران على بعد أسابيع أو أشهر من النووي".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم استبعاد غابارد من مناقشات الإدارة حول إيران وإسرائيل في أوقات سابقة.



تهميش جابارد

وأشار تقرير سابق لموقع "ذا هيل" الأمريكي، إلى أن الشكوك في واشنطن تتزايد حول مكانة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي [ابارد، داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ظل تجاهل متكرر لتقديراتها بشأن الملف النووي الإيراني.

من جهته، دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أمس الأربعاء، البيت الأبيض إلى "التراجع فورًا" عن قراره بالحد من تبادل المعلومات السرية.



وذكر شومر في قاعة مجلس الشيوخ: "ليس من حق الإدارة عرقلة الكون[رس في مسائل الأمن القومي. يستحق أعضاء مجلس الشيوخ المعلومات، والإدارة ملزمة قانونًا بإبلاغ الكونغرس بدقة بما يحدث حاليًا في الخارج".

وكان موقع "أكسيوس" أول من أورد أن البيت الأبيض يخطط للحد من تبادل المعلومات السرية مع الكونجرس.

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