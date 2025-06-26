جميعهم من أسرة واحدة، ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا إلى 4 وفيات ومصاب

شهدت محافظة المنيا حادث تصادم مروعًا بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بينهم الأب، وإصابة فرد آخر من نفس الأسرة.

ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا إلى 4 حالات وفاة وإصابة فرد من نفس الأسرة

تلقَّت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بشأن الحادث، الذي وقع قرب جبل الطير في مركز سمالوط شمال المحافظة.

سارعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على 3 حالات وفاة، ليصل العدد لاحقًا إلى 4، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر من أفراد الأسرة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وجرى إيداع الجثث في مشرحة المستشفى، تم تحرير محضر بالحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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