الأمر خطير، ترامب يعلن مؤتمرا صحفيا "مهما" لوزير دفاعه اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إلى جانب مسؤولين عسكريين آخرين، سيعقدون صباح الخميس مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا في البنتاجون، لتقديم تفاصيل حول العملية الأخيرة التي نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف إيرانية.



ترامب، الذي شن هجومًا لاذعًا على وسائل الإعلام التي شككت بفعالية الضربات، كتب عبر منصة "تروث سوشيال": "سيعقد وزير الدفاع (الحرب!) بيت هيجسيث، مع ممثلين عسكريين، مؤتمرًا صحفيًّا كبيرًا صباح الغد الساعة 8 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي، في مقر البنتاجون، للدفاع عن كرامة طيارينا الأمريكيين العظماء".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الطيارين "شعروا بإحباط شديد" عند قراءة تقارير "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" التي وصفت الضربات بأنها غير فعالة.



وكتب ترامب: "لقد شعروا بالسوء الشديد! لكن، وللأسف، كالمعتاد، استخدمت وسائل الإعلام الكاذبة – مثل "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" – هذه التقارير فقط للإساءة إلى الرئيس دونالد ترامب، بينما لم تكن لديهم أي معلومات حقيقية، لأن الوقت كان مبكرًا جدًّا لتكوين تقييم واقعي".



وختم ترامب منشوره قائلًا: "المؤتمر الصحفي سيكون مثيرًا وغير قابل للدحض. استمتعوا!"



ويأتي الإعلان بعد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، يفيد بأن الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران لم تؤد إلى تدمير المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل "أخرت" تطوره لبضعة أشهر فقط، وفق التقييم الاستخباري الأولي.

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