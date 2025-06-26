بـ 4 ملايين دولار، محمد رمضان يكشف عن سبب رفضه عرضا خياليا للعودة إلى الدراما (فيديو)

أكد النجم محمد رمضان، أن ابتعاده عن الدراما خلال الفترة الماضية ليست بسبب ارتفاع أجره كما تردد مؤخرًا بل بسبب تركيزه في السينما وفيلمه الجديد أسد.

محمد رمضان يكشف سبب ابتعاده عن الدراما

و قال “رمضان” إن فيلم أسد استغرق الكثير من التصوير من حيث الوقت والتركيز، متابعًا: "تلقيت عرضًا من أسبوع واحد للعودة إلى الدراما برقم 4 ملايين دولار.

وتابع: "عمر الفلوس ما تحرم جمهوري مني والرقم دا عمري ما طلبته ومع ذلك برضه قلت لا علشان مركز في السينما".

وكان قد طرح النجم محمد رمضان ، أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان “الجو حلو”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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