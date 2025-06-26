بيان رسمي من "سي آي إيه" بشأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، إن مجموعة من المعلومات الاستخباراتية الموثوقة تشير إلى أن برنامج إيران النووي "تضرر بشدة" من جراء الضربات الأمريكية الأخيرة.

وأضاف راتكليف في بيان: "يشمل ذلك معلومات استخباراتية جديدة من مصدر موثوق ودقيق، تفيد أن العديد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية دُمرت، وأنه سيتعين إعادة بنائها على مدار سنوات".

وتابع البيان: "تواصل وكالة الاستخبارات المركزية جمع معلومات إضافية من مصادر موثوقة، لإبقاء صانعي القرار المعنيين وهيئات الرقابة على اطلاع كامل".

وختم راتكليف البيان قائلًا: "سنقدم أيضًا، عندما يكون ذلك ممكنًا، تحديثات ومعلومات للجمهور الأمريكي، للأهمية الوطنية لهذه المسألة وفي كل محاولة لتوفير الشفافية".

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