الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان رسمي من "سي آي إيه" بشأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

منشأة نووية في أصفهان
منشأة نووية في أصفهان بعد تعرضها للقصف الأمريكي، فيتو

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف، إن مجموعة من المعلومات الاستخباراتية الموثوقة تشير إلى أن برنامج إيران النووي "تضرر بشدة" من جراء الضربات الأمريكية الأخيرة.

وأضاف راتكليف في بيان: "يشمل ذلك معلومات استخباراتية جديدة من مصدر موثوق ودقيق، تفيد أن العديد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية دُمرت، وأنه سيتعين إعادة بنائها على مدار سنوات".

وتابع البيان: "تواصل وكالة الاستخبارات المركزية جمع معلومات إضافية من مصادر موثوقة، لإبقاء صانعي القرار المعنيين وهيئات الرقابة على اطلاع كامل".

وختم راتكليف البيان قائلًا: "سنقدم أيضًا، عندما يكون ذلك ممكنًا، تحديثات ومعلومات للجمهور الأمريكي، للأهمية الوطنية لهذه المسألة وفي كل محاولة لتوفير الشفافية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه المعلومات الاستخباراتية برنامج ايران النووي الضربات الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا

مجددا، ويتكوف يحدد "خطوط إيران الحمراء" ويلمح بالقنبلة النووية

بيان رسمي من "سي آي إيه" بشأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

فلومينينسي يطيح بـ صن داونز من كأس العالم للأندية

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

توابع زلزال مونديال الأندية، آخر قرار من الأهلي بشأن ديانج ويحيى عطية الله

تبدأ من 68 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 (آخر تحديث)

جميعهم من أسرة واحدة، ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا إلى 4 وفيات ومصاب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 26 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

عامر بن فهيرة ثالث ثلاثة خلال الهجرة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية