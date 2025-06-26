الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بعد فيديو إسرائيلي استفزازي، ساويرس يطالب مؤرخي العرب برد موثق على مزاعم عدم أحقية الفلسطينيين في أرضهم

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرد على مزاعم إسرائيلية بأن ليس هناك سند تاريخي في أحقية الفلسطينيين في أرضهم.

وقال “ساويرس” عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تويتر سابقًا: “أرجو من المؤرخين العرب المرموقين إعداد رد موثق.. ولا ينقض أي حقائق أي عادل لأن وجهة النظر هذه وإن كان فيها بعض الحقائق فإنها تهمل وتتجنب أيضًا حقائق تاريخية!”.

وأضاف: "أنا نفسي رأيت عملة تحمل فلسطين ومستند سفر يحمل اسم فلسطين!".

وجاء طلب رجل العمال نجيب ساويس بعد انتشار مقطع فيديو للباحثة الإسرائيلية عيديت بار، زعمت خلاله أن فلسطين كانت اسمًا إداريًّا بريطانيًّا مؤقتًا".

وادعت أيضًا:  فلسطين مش دولة ومش عربية ومش كيان مستقل، ادوني سند واحد مين كان رئيسها شو اسم العملة شو كان لون الجواز وكان فيها يهود من أيام الرومان مرورًا بالاستعمار التركي"، زاعمة أن الدولة الفلسطينية “فنكوش” وشعار اخترعوه في الستينيات.

 

كما واصلت في مزاعمها أن اليهود سكان أصليين وليسوا ضيوفًا، زاعمة أيضًا أن الصهاينة حاولوا أن يتفادوا الحرب ووافقوا على خطة التقسيم سنة 1947، لكن العرب رفضوا وأرسلوا 5 جيوش.

وواصلت “بار” في مزاعمها: "الإسرائيليون لم يسرقوا أرضًا لكنهم رجعوا إلى أرضهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس نجيب ساويرس الفلسطيين المؤرخين العرب باحثة الإسرائيلية عيديت بار اليهود

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2025

بعد فيديو إسرائيلي استفزازي، ساويرس يطالب مؤرخي العرب برد موثق على مزاعم عدم أحقية الفلسطينيين في أرضهم

توابع زلزال مونديال الأندية، آخر قرار من الأهلي بشأن ديانج ويحيى عطية الله

جميعهم من أسرة واحدة، ارتفاع عدد ضحايا حادث المنيا إلى 4 وفيات ومصاب

مفاجأة ما بعد الحرب، زامير يتحدث عن قوات برية إسرائيلية في إيران

غياب أسماء كبيرة، مفاجأة في قائمة الزمالك الأولى استعدادا لموسم 2025-2026

بـ 4 ملايين دولار، محمد رمضان يكشف عن سبب رفضه عرضا خياليا للعودة إلى الدراما (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 26 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية