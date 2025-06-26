بعد فيديو إسرائيلي استفزازي، ساويرس يطالب مؤرخي العرب برد موثق على مزاعم عدم أحقية الفلسطينيين في أرضهم

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرد على مزاعم إسرائيلية بأن ليس هناك سند تاريخي في أحقية الفلسطينيين في أرضهم.

وقال “ساويرس” عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تويتر سابقًا: “أرجو من المؤرخين العرب المرموقين إعداد رد موثق.. ولا ينقض أي حقائق أي عادل لأن وجهة النظر هذه وإن كان فيها بعض الحقائق فإنها تهمل وتتجنب أيضًا حقائق تاريخية!”.

ارجو من المؤرخين العرب المرموقين اعداد رد موثق..و لا ينقض اي حقائق اي عادل لان وجهة النظر هذه وان كان فيها بعض الحقائق فانها تهمل وتتجنب ايضا حقائق تاريخية ! انا نفسي رأيت عملة تحمل فلسطين ومستند سفر يحمل اسم فلسطين ! https://t.co/LQEqEdGgry — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 25, 2025

وأضاف: "أنا نفسي رأيت عملة تحمل فلسطين ومستند سفر يحمل اسم فلسطين!".

وجاء طلب رجل العمال نجيب ساويس بعد انتشار مقطع فيديو للباحثة الإسرائيلية عيديت بار، زعمت خلاله أن فلسطين كانت اسمًا إداريًّا بريطانيًّا مؤقتًا".

وادعت أيضًا: فلسطين مش دولة ومش عربية ومش كيان مستقل، ادوني سند واحد مين كان رئيسها شو اسم العملة شو كان لون الجواز وكان فيها يهود من أيام الرومان مرورًا بالاستعمار التركي"، زاعمة أن الدولة الفلسطينية “فنكوش” وشعار اخترعوه في الستينيات.

كما واصلت في مزاعمها أن اليهود سكان أصليين وليسوا ضيوفًا، زاعمة أيضًا أن الصهاينة حاولوا أن يتفادوا الحرب ووافقوا على خطة التقسيم سنة 1947، لكن العرب رفضوا وأرسلوا 5 جيوش.

وواصلت “بار” في مزاعمها: "الإسرائيليون لم يسرقوا أرضًا لكنهم رجعوا إلى أرضهم".

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