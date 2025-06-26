مجددا، ويتكوف يحدد "خطوط إيران الحمراء" ويلمح بالقنبلة النووية

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن أنشطة إيران في التخصيب والتسلح النووي من "الخطوط الحمراء للولايات المتحدة"، وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع طهران.

وأضاف ويتكوف، في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي"، الأربعاء، "لا يمكننا السماح بتسلح إيران (نوويا)... سيزعزع ذلك استقرار المنطقة بأكملها. سيحتاج الجميع حينها إلى قنبلة نووية، وهذا ببساطة أمر لا يمكننا قبوله".

إلى ذلك، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن هناك معلومات موثوقة عن أن عددا من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسة تم تدميرها ويتعين قضاء سنوات لإعادة بنائها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي، مبينا أن بلاده عليها مراجعة أساليب حماية منشآتها النووية.

وبين أن اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل جاء من موقع القوة، مؤكدًا أن البرنامج النووي لطهران مستمر ولن يتوقف.

ووجهت الولايات المتحدة ضربات محددة إلى 3 منشآت إيرانية وأحدثت بها "أضرارا شديدة"، وبعد أن جاء الرد الإيراني باستهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، أعلن ترامب عن "هدنة مفاجئة" بين إيران وإسرائيل.

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