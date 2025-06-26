مفاجأة ما بعد الحرب، زامير يتحدث عن قوات برية إسرائيلية في إيران

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير مساء الأربعاء، أن مجموعات "كوماندوز برية" تحركت في إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين، في حين أشاد رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) بدعم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وأعلن زامير أن ما اعتبرها "نجاحات الجيش" تحققت بفضل "قواتنا الجوية ومجموعات كوماندوز برية"، موضحا أن "هذه القوات تحركت سرا في قلب أراضي إيران، وأتاحت لنا حرية كاملة في التحرك العملاني".

وتحدث زامير في مقطع مصور نشره جيش الاحتلال، ومثلت تصريحاته الإعلان الأول عن مشاركة جنود إسرائيليين في الحرب على أراضي إيران.

واندلعت الحرب إثر هجوم مباغت شنته إسرائيل على إيران في 13 يونيو، بهدف معلن هو القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي لطهران، وأسفر الهجوم عن مقتل قياديين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

وشكر زامير الولايات المتحدة على تحركها "الدقيق والقوي والمثير للإعجاب" في الحرب.

وشارك الجيش الأمريكي في اعتراض صواريخ إيرانية أطلقتها طهران ردا على إسرائيل، ثم أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية ليل السبت.

وقال زامير إنه كان على تواصل وثيق مع الجيش الأمريكي خلال العمليات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الأربعاء، شكر رئيس الموساد دافيد برنيا وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، على "العمل المشترك والعمليات المنفذة بنجاح" في إيران.

وقال برنيا إن الوكالة الأمريكية دعمت الموساد في "اتخاذ القرارات الصائبة".

واعتبر زامير أنه "إذا كانت هذه العملية قد انتهت، فإن الحملة لم تنجز بعد. علينا البقاء يقظين لأن تحديات عدة تنتظرنا".

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