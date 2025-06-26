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رياضة

حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن الزمالك ويوجه رسالة مؤثرة إلى جمهور الأبيض

حمزة المثلوثي، فيتو
حمزة المثلوثي، فيتو

أعلن التونسي حمزة المثلوثي، قائد دفاع الزمالك، نهاية مشواره مع النادي بعد خمس سنوات قضاها بالقميص الأبيض، وجه خلالها رسالة مؤثرة إلى جمهور الفريق، عبر فيها عن مشاعر الامتنان والحزن في آنٍ واحد.

خمس سنوات من العطاء والانتماء

قال المثلوثي في بيانه: “إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجًا من الحزن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي ومصدر فخري وسعادتي”. وأضاف: “ارتديت القميص الأبيض بشرف، وشاركت في لحظات لا تُنسى، وحققنا بطولات ستظل في ذاكرتي للأبد”.

رحلة لم تخلُ من التحديات والإصابات

أشار المثلوثي إلى أن رحلته لم تكن سهلة، موضحًا أن الإصابة الأخيرة كانت ضربة مؤلمة لجسده وروحه، لكنها جزء من واقع كرة القدم. وعبّر عن رغبته في الاستمرار مع الفريق، لكن “لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا”.

 

شكر وتقدير لكل من سانده

وجه المثلوثي الشكر إلى إدارة النادي، الجهاز الفني والطبي، وزملائه اللاعبين، مؤكدًا أنهم كانوا سندًا حقيقيًا له. كما خص الجمهور الأبيض برسالة مؤثرة، قائلًا: “أنتم الروح والدافع، لن أنسى أبدًا هتافاتكم ودعمكم”.

 

ختام مشرف وبوعد بالعودة

أنهى المثلوثي رسالته قائلًا: “أغادر وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا… إلى لقاء قريب إن شاء الله”.

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