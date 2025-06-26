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رياضة

غياب أسماء كبيرة، مفاجأة في قائمة الزمالك الأولى استعدادا لموسم 2025-2026

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن القائمة الأولى للفريق الكروي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

 

قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد

شهدت القائمة غياب الظهير التونسي حمزة المثلوثي عقب انتهاء عقده، واعتزال الظهير الأيسر المخضرم محمد عبد الشافي رسميًّا.

كما غاب عبد الله السعيد بسبب انتهاء عقده مع الفريق، فيما ينتظر قيده في القائمة الثانية حال تجديد التعاقد، إلى جانب الثنائي عمر جابر ومحمود بنتايج اللذين وقعا على عقود جديدة وسيتم قيدهما في القائمة الثانية.

الزمالك 
الزمالك 

وجاءت قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد كالتالي:
حراسة المرمى:
محمد عواد

محمد صبحي

محمود الشناوي

خط الدفاع:
محمود حمدي "الونش"

حسام عبد المجيد

أحمد حسام

صلاح مصدق

مصطفى الزناري

أحمد فتوح

أحمد محمود

خط الوسط:
نبيل عماد "دونجا"

محمود جهاد

أحمد حمدي

محمد شحاتة

سيف فاروق جعفر

ناصر ماهر

مهاب ياسر

حازم أسامة

محمد عاطف

أحمد عبد الرحيم "إيشو"

مصطفى شلبي

أحمد الجفالي

سيد "نيمار"

محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم:
ناصر منسي

سيف الدين الجزيري

حسام أشرف

عمر فرج

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ولم يبرم حتى الآن نادي الزمالك أي صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم دخول الإدارة في مفاوضات مكثفة مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب.

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