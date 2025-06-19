أخبار الحوادث اليوم، القبض على المذيع الفرفوش بتهمة التحريض على الرذيلة، 10 يوليو الحكم في معارضة نجل محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية، سقوط عصابة الشرطة المزيفة بالسلام

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية اتهامه بـالتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة الطفل بأكتوبر بتأجيل معارضة نجل الفنان محمد رمضان في اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي نيوجيزة، لجلسة 10 يوليو.

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على الراقصة نور، الشهيرة باسم نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي، وذلك بعد اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى حل لغز العثور على جثة شخص بجوار مصنع الرنجة بـمنطقة أوسيم، وتبين أن الوفاة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ش.م.م" و" ا.ي.م" و" ع.ف.ع" بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتل المجني عليه " ا.ال.ح" وحيازة أسلحة نارية والسجن عامين للمتهم "ح.ا.ح" للتستر علي المتهمين، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نشوب مشاجرة عنيفة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، تخللها إطلاق أعيرة نارية ووقوع تلفيات بعدد من المحال التجارية.

تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، بعريضة قانونية إلى المستشار النائب العام، حملت رقم 1251051، مطالبًا فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد أحد المدانين بجريمة قتل ببورسعيد في القضية رقم 10213 لسنة 2018 جنايات الزهور، والصادر فيها الحكم النهائي بالإعدام من محكمة النقض في نوفمبر الماضي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأشخاص بـمدينة السلام، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي، وأسفرت عن وقوع عدة إصابات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص من جنسية أجنبية داخل شقة سكنية بـمحافظة الشرقية، بسبب خلافات تتعلق بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة نصب متقنة، استولى خلالها تشكيل عصابي على مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة والمغافلة" فى مدينة السلام، وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات الجريمة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط فتاة تقوم ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وجني أرباح غير مشروعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل صالة جيم في الطابق الأرضي بعقار مكون من 10 طوابق بـمدينة نصر، دون وقوع أى إصابات.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، حيثيات حكمها بمعاقبة خال طفلة قتلها لإصابتها بفيروس في الدم وعدم سيطرتها على التبول والتبرز داخل شقته بالمعصرة، بالسجن المؤبد.

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