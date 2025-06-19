الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة عرض رشوة على مهندس بحي مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 3 أشخاص بتهمة عرض رشوة على مهندس بحي مدينة نصر بقصد تسهيل استخراج رخصتي ترميم وتعديل لعقار بالمخالفة للقانون بمدينة نصر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث  قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، يتهم خلاله 3 اشخاص بعرض رشوة مالية عليه مقابل حصولهم علي تسهيلات مخالفة للقانون تتعلق برخصتي ترميم وتعديل لمبنى سكني، ولكنه رفض وقرر إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

فور تلقي البلاغ تحركت الاجهزة الامنية وبعمل التحريات تبين صحتها وتم تسجيل الواقعة صوت وصورة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر حى شرق مدينة نصر النيابة العامة

مواد متعلقة

الجنايات تواصل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما استولوا على 10.8 مليون جنيه مقابل عدم سداد الضرائب على خمور وسجائر

اليوم، محاكمة 12 متهما في قضية رشوة وزارة الري

تفاصيل محاكمة جمال اللبان في قضية الفساد الكبرى.. المتهمون استولوا على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة عبر مناقصات وهمية.. رشوة جنسية لإرساء صفقة توريد أثاث مكتبي على "مؤسسة الخلود"

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بعد القبض عليه بتهمة تقديم فيديوهات خارجة، من هو "المذيع الفرفوش"؟

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

مفاجأة في العقد، حكاية مستحقات أيمن الرمادي بالزمالك

بعد فشل محاولات التعتيم، سر صدمة إسرائيل من هجمات إيران الصاروخية اليوم

خدمات

المزيد

تبدأ من 72 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الخميس 19 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر القصدير اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-6-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قرارات حاسمة لمحافظ بني سويف بعد كارثة الرسوب الجماعي بالإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغزال في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية