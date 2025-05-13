الداخلية تتصدى لجرائم السوشيال ميديا.. مشاجرات وتحريض على الفسق وتعريض المواطنين للخطر.. من اللايك والشير للقيود والمساءلة وساحات المحاكم.. وجهود أمنية مستمرة للردع والتأمين

بين مشاجرات تنفجر على الهواء، واستعراضات مرورية قاتلة، وفيديوهات خارجة بدعوى "التريند"، تفق وزارة الداخلية بالمرصاد لرصد والتحرك العاجل للتعامل مع الحجم الهائل من الجرائم الإلكترونية التى أصبحت السوشيال ميديا ساحة للفوضى.

وتعمل وزارة الداخلية على جهود مكثفة للتصدي للجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتنوع بين التحريض على الفسق والفجور، مشاجرات تُعرض الأمن العام للخطر، وسلوكيات مرورية متهورة تهدد حياة المواطنين، إلى جانب نشر محتويات خادشة للحياء العام أو تتاجر بمعاناة الآخرين.

ضبط المعتدين في واقعة ضرب سيدة بالدقهلية

في واقعة أثارت استياءً واسعًا، كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر تعدي شخصين على سيدة باستخدام عصا خشبية بمحافظة الدقهلية. وقد تبين أن الواقعة ترجع إلى خلاف على قطعة أرض زراعية، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

إنقاذ طفلة من عنف أسري بالشرقية

في الشرقية، كشفت الأجهزة الأمنية واقعة اعتداء مجموعة من السيدات وعامل على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة. وبفحص الواقعة، تبين أن الطفلة تقيم لديهم مؤقتًا نظرًا لحبس والدتها. تم ضبط الجناة الذين اعترفوا باعتدائهم على الطفلة بدعوى "تأديبها"، وأحيلت الواقعة للنيابة.

ملاحقة متهوري الطريق.. فيديوهات “الاستعراض الخطير” و”السير عكس الاتجاه”

رصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات لعدد من الوقائع الخطيرة على الطرق، من بينها سير سيارة ربع نقل عكس الاتجاه بمنطقة الشيخ زايد، وأخرى تُظهر سيارة ملاكي يقوم قائدها بحركات استعراضية خطيرة في الشرقية. تم تحديد وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

محتوى خادش واستجداء إلكتروني في كفر الشيخ

كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط فتاة ووالدتها في كفر الشيخ، لقيامهما ببث محتويات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استجداء المواطنين للحصول على أموال. تم ضبط الأجهزة المستخدمة وضبط مبالغ مالية متحصلة من تلك الأنشطة.

مشاجرات دموية بسبب خلافات مالية

وفي كفر الشيخ، أسفرت جهود الأمن عن كشف ملابسات مشاجرة عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء، أصيب خلالها شخصان إثر خلافات مالية. وتم تحديد وضبط جميع أطراف الواقعة، وتحريز الأسلحة المستخدمة.



جهود مستمرة للردع والتأمين

تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد ومتابعة المحتوى الضار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن وسلامة المواطنين أو نشر محتوى مخالف للقانون والقيم الأخلاقية.

هذه الوقائع تُبرز كيف أصبحت السوشيال ميديا ساحة لبعض الجرائم المستحدثة، وتُظهر في الوقت ذاته يقظة الأجهزة الأمنية وتحركها السريع لحماية المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.