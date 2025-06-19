10 يوليو الحكم في معارضة نجل محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية

قضت محكمة الطفل بأكتوبر بتأجيل معارضة نجل الفنان محمد رمضان في اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي نيوجيزة، لجلسة 10 يوليو.

وعقدت محكمة الطفل جلسة معارضة نجل الفنان محمد رمضان "علي" على حكم إيداعه دار رعاية اجتماعية بسبب مشاجرته مع زميله داخل نادي نيو جيزة.

وطلب القاضي من الفنان محمد رمضان تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات حضوره، لكن لم يكن يحمل الفنان محمد رمضان بطاقة شخصية فأثبت حضوره برخصة السيارة.

وقدم دفاع الفنان محمد رمضان إقرار التصالح بين الطرفين، ورفع القاضي الجلسة للقرار.

ووصل الفنان محمد رمضان ونجله إلى محكمة الطفل لحضور أولى جلسات معارضة نجله على قرار محكمة الطفل بأكتوبر بإيداعه دار رعاية اجتماعية، بتهمة التعدي على طفل داخل نادي شهير.

وحرص الفنان على التقاط السيلفي مع المواطنين أمام المحكمة قبل حضور جلسة المعارضة.

وتقدم دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان بإقرار التصالح لهيئة المحكمة في واقعة اتهام نجل الفنان بالتعدي عليه داخل نادي نيو جيزة، بعدما تصالح الطرفان خلال جلسة ودية.

وبعد إعلان الفنان محمد رمضان الصلح وتقديم إقرار التصالح من المتوقع أن تصدر هيئة المحكمة قرارها بانقضاء الدعوى بالتصالح.

وأفاد الدفاع بأن الحكم صدر رغم تقدم هيئة الدفاع بطلب لتأجيل الجلسة لعدم حضور الطفل بسبب مروره بوعكة صحية وأزمة نفسية حادة، مؤكدًا أن ما يمر به الطفل بسبب خوفه من الجلسة.

وأفاد الجندي بأن حالة الطفل النفسية كانت متدهورة تمامًا، وقال "ما كانش ينفع نكتفه ونجيبه المحكمة"، مشددًا على أن حضوره في هذه الظروف كان سيشكل ضررًا كبيرًا عليه، خاصة أن الجلسة مثلت عبئًا نفسيًّا مضاعفًا عليه.

وأشار إلى أن الدفاع تقدم بطلب رسمي لتأجيل الجلسة مدعمًا بتقارير طبية، لكن المحكمة سجلت رفضها للطلب، وبالتالي اعتبرت أن الدفاع غير حاضر لغياب الطفل، وامتنعت عن سماع أي دفوع أو مرافعات، وأصدرت قرارها بإيداعه في دار رعاية.

وأكد الجندي أن فريق الدفاع يدرس حاليًّا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، حفاظًا على مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية.

وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.

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