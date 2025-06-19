الداخلية تكشف تفاصيل رصد فيديوهات خادشة لفتاة الهرم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط فتاة تقوم ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وجني أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام فتاة مقيمة بالقاهرة بتصوير ونشر محتوى منافٍ للآداب العامة، بهدف إثارة الجدل وتحقيق مكاسب مالية عبر الإنترنت.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبيّن احتواؤه على مقاطع تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت الفتاة بتفاصيل ما ارتكبته، مشيرة إلى سعيها وراء الأرباح من خلال استقطاب المتابعين بمحتوى غير لائق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الانفلات الأخلاقي على الإنترنت.

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