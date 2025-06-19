القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر سيد غنيم، الشهير بلقب "المذيع الفرفوش"، وذلك على خلفية اتهامه بـالتحريض على الفسق وتسهيل الدعارة من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات قد وردت إلى مباحث الآداب تفيد بقيام المتهم بإجراء لقاءات مصورة مع راقصات تظهرن في أوضاع مخلة، وتلفظهن بألفاظ إيحائية بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويقع تحت طائلة الجرائم الأخلاقية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن "المذيع الفرفوش" كان قد أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة بسبب محتواه المثير للجدل على منصات السوشيال ميديا، والذي اعتبره كثيرون إساءة لقيم وتقاليد المجتمع.

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