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حوادث

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شخص بأوسيم

جثة، فيتو
جثة، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى حل لغز العثور على جثة شخص بجوار مصنع الرنجة بـمنطقة أوسيم، وتبين أن الوفاة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية.

 

العثور على جثة بجوار مصنع الرنجة بأوسيم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص بجوار مصنع الرنجة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص بجوار مصنع الرنجة ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن الوفاة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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