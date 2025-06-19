الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

بسبب جهاز تكييف، حريق يلتهم شقة سكنية في أوسيم بالجيزة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق شقة في أوسيم، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بمنطقة أوسيم، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشارت  التحريات الأولية إلى أن السبب حدوث ماس كهربائي في جهاز تكييف وتمت السيطرة عليه.

 ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسباب الحريق.

 

السيطرة على حريق شقة سكنية

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في إحدى قرى مركز شرطة أوسيم وانتقلت سيارات الإطفاء إلى محل اندلاع الحريق وتم إخماده.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الحماية المدنية حريق أوسيم

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