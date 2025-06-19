الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية

ضبط مصنع غير مرخص
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الغش التجاري والصناعي، حيث تمكنت من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المخصبات الزراعية بـمحافظة القليوبية.

مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام مالك مصنع – له معلومات جنائية – كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة، بإدارة المصنع دون ترخيص، وتصنيع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالقليوبية

وبعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات المعنية، تم استهداف المصنع، حيث أمكن ضبط مالكه وبحوزته 84 طنًا من المواد الخام والمنتج النهائي، تحمل أسماء شركات وهمية ومجهولة المصدر.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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