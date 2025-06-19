تخلص منها بدون رحمة، تفاصيل صادمة في حيثيات الحكم على قاتل ابنة شقيقته بالمعصرة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، حيثيات حكمها بمعاقبة خال طفلة قتلها لإصابتها بفيروس في الدم وعدم سيطرتها على التبول والتبرز داخل شقته بالمعصرة، بالسجن المؤبد.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن "وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في اندثار كل معاني الإنسانية والرحمة وتفشي القسوة والوحشية وتدني الأخلاق والقيم الإنسانية الكريمة التي حرصت عليها الديانات السماوية، وإطلاق العنان للشيطان ليقود المتهم إلى إرتكاب كبيرة من الكبائر وأحط الجرائم وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق سيما وأن المتهم زينهم م هو خال للمجني عليها الطفلة نسمة أ البالغة من العمر 5 سنوات إذ أنه على إثر إصابة المجني عليها بفيرس في الدم يجعلها تتبرز بطريقة مستمرة وعدم سيطرتها على نفسها وكثرة التبرز والتبول بداخل شقة المتهم في كل مكان، حيث إنها تقيم معه هي وشقيقتها صباح البالغة من العمر 13 عاما بعد الحكم على والدتها بعقوبة مقيدة للحرية قام بنهرها والتعدي عليها بالضرب بطريقة وحشية وكانت شقيقتها صباح تتوسل إليه حتى لا يعنفها ويقوم بالتعدي عليها بالضرب.

وأضافت الحيثيات أن المتهم انتهز عدم وجود شقيقة المجني عليها بالشقة وانتوى التخلص من المجني عليها وحال ذلك قامت المجني عليها الطفلة نسمة أ بالتبول والتبرز في كذا مكان بداخل الشقة خاصة المتهم بسبب عدم قدرتها على التحكم في نفسها لحين دخولها الحمام لقضاء حاجتها فقامت زوجة المتهم بتعنيفها وقام المتهم على إثر ذلك بالتعدي على المجني عليها بالضرب بطريقة وحشية مرات عديدة وانهال عليها بالضرب في وجهها وفي جسمها وإلى أن نزفت دما وتلطخت ملابسها بالدماء وكانت المجني عليها تبكي وتستغيث وتتقيأ من فمها نتيجة الاعتداء عليها من المتهم وأصيبت بغيبوبة فقام المتهم بخنقها والضغط على عنقها إلى أن تأكد من قتلها ومفارقتها للحياة وحال ذلك وصلت شقيقتها صباح وعاتبت المتهم من جراء فعله بالتعدي على شقيقتها المجني عليها الطفلة نسمة، وأن المتهم قام بتجريد المجني عليها الطفلة من ملابسها الملطخة بالدماء وقام بإلقاء مياه باردة على جسمها ليتخلص من الدماء الموجود على جسمها نتيجة الضرب المبرح التي تعرضت له من قبله ونزل بها إلى الشارع وهي عارية من الملابس تماما وعاد بعد ساعة وطلب من شقيقة المجني عليها النزول لشراء علبة عصير للمجني عليها بعدما تأكد أنها فارقت الحياة وعادت شقيقة المجني عليها بعد شراء علبة العصير وعند قيامها بمحاولة سقي المجني عليها العصير فوجئت أن العصير يخرج من منخارها وأنها فارقت الحياة، فقام المتهم بإلباسها ملابس أخرى ونزل بها بالشارع مرة أخرى وقام بضربها مرة أخرى على وجهها بيديه فقالت له شقيقة المجني عليها أن المجني عليها فارقت الحياة وعاد بها المتهم إلى شقته وتركها ملقاة على فرشتها 3 أيام إلى أن صاحت فيه زوجته طالبة منه التخلص من الجثة وأخذ يفكر في طريقة لإخفاء الجثة مثلما أخفى الملابس الملطخة بالدماء التي كانت ترتديها المجني عليها.

وأكدت الحيثيات أنه أحضر جوال وقام بلف الجثة بداخل ملاية سرير وربط أيديها بصدرها وكذا أرجلها وقام بوضع مناديل في منخارها وأذنيها وقام بإدخال جثة المجني عليها بداخل الجوال وقام بتهديد الطفلة صباح شقيقة المجني عليها أنه سيقوم بقتلها لو أبلغت أي شخص بالواقعة ونزل من الشقة حاملا جثة المجني عليها وكان ذلك فجرا ومعه شقيقتها إلى أن وصل إلى شارع الكورنيش وقاما باستقلال سيارة ميكروباص ووضع الجثة على السيارة وأخرج يده من الشباك للإمساك بالجثة من طرف الجوال وبعد الوصول لشارع الرشاح بدائرة قسم شرطة المعصرة نزل من الميكروباص حاملا الجثة بداخل الجوال وممسكا بشقيقة المجني عليها ووجد مكان تجميع قمامة فقام بإلقاء الجوال بداخله الجثة بذلك المكان ووضع حجرا كبيرا فوقه وعاد إلى الشقة سكنه وأخبر زوجته بأنه قام بالتخلص من الجثة وقامت شقيقة المجني عليها بالهرب منه وأخبرت خالتها بما حدث وأخبرت والدها وقامت بالإبلاغ عن الواقعة وبعد ضبط المتهم بمعرفة الشرطة أقر بإرتكابه الواقعة.

وأوضحت الحيثيات أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها فى حق المتهم زينهم محمد مما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة الشهود ومعاون مباحث قسم شرطة المعصرة وتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي وتقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي وسؤال الطفلة صباح أشرف على سبيل الإستدلال وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، إذ شهد والد المجني عليها باعتياد نجلته الإقامة مع المتهم منذ أن قُيدت حرية زوجته على ذمة إحدى القضايا ثم أتصل علمه بأنه وأثناء تواجد نجلته مع المتهم كان يعتدي عليه لقضاء حاجتها دون السيطرة على نفسها لصغر سنها واتصل علمه بمقتلها على يد المتهم بأن وجه لها ضربات متعددة سقطت على أثرها أرضًا ثم قام بوضعها داخل إحدى الملايات المنزلية وإخفائها داخل جوال بلاستيكي وانتقل بها إلى إحدى المناطق النائية وألقاها بمكان تجميع قمامة وعزى قصده من ذلك قتلها.

وشهد النقيب كريم محمد عبد العاطي - معاون مباحث قسم شرطة المعصرة بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم لواقعة قتل الطفلة المجني عليها بأنه وعلى إثر قيامها بقضاء حاجتها بالبتول لا اراديًا لعدم قدرتها السيطرة على نفسها والتحكم في ذلك إنهال عليها ضربًا بأن كال لها عدة ضربات ولكمات إستقرت بعموم جسدها تابعها بوضع يده على عنقها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت جثه هامدة ولإخفاء معالم جريمته إستكمل مشروعه الإجرامي بأن قام بلفها بإحدى الأغطية المنزلية ووضعها داخل جوال بلاستيكي أحضره من مسكنه وذهب وأستقل مركبة ألية وقام بوضع الجثمان أعلى سطح المركبة الألية إلى أن وصل إلى مكان نائي وقام بإلقاء الجثمان بإحدى أماكن تجميع القمامة وعزى قصده من ذلك قتلها والتخلص منها وإخفاء جريمته ونفاذًا لما ورد إليه من بلاغ بالعثور على الجثمان أنتقل وفحص فحوى البلاغ وتمكن من ضبط المتهم والذي بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

وثبُت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المتوفاة إلى رحمة مولاها أن الجثمان لطفلة في العقد الأول من العمر في حالة التعفن الرمي ملفوفة داخل غطاء منزلي وجوال بلاستيكي ملقاة بمكان تجميع قمامة.

- وثبُت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة الضغط على العنق أدى إلى مضاعفات وفق الكيفية والتاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة علمًا بأن الضغط على العنق يترتب عليه حدوث تنبيه عصبي يؤدي إلى تثبيت عضلة القلب والوفاة دونما ترك أثر إصابة خارجي بالعنق.

- وثبُت بتقرير المعامل المركزية التابع لمصلحة الطب الشرعي احتواء عينة المتهم على نواتج أيض الحشيش، والأمفيتامين، والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

- وثبت بسؤال الطفلة صباح أ على سبيل الاستدلال قررت بديمومة اعتداء المتهم على شقيقتها بالضرب على إثر عدم قدرتها على التحكم في قضاء حاجتها وقبيل وفاتها تلاحظ لها قيامها بالتبول لا إراديًا فاعتدى عليها بأن وجه لها عدة ضربات إستقرت بعموم جسدها تابعها بخنقها بيداه فقسطت جثة هامدة وفارقت الحياة ثم مكث بها ثلاثة أيام لتصريف الجثمان وقام بلفها بملائه منزلية ووضعها داخل جوال بلاستيكي واستقل مركبة آلية ووصل بمنطقة نائيه وألقاها بإحدى جبال تجميع القمامة وعزت قصده من ذلك قتل شقيقتها والتخلص منها مشيرة إلى أنه هددها بإيذائها إذا أخبرت أيًا من ذويها بما قارفه من أفعال.

- أقر المتهم زينهم محمد بتحقيقات النيابة العامة حال استجوابه بمقارفته الواقعة بأنه وعلى إثر قيام الطفلة بقضاء حاجتها والتبول لا إراديًا انهال عليها بالضرب وقام بخنقها بيداه فسقطت منه مغشيًا عليها وفارقت الحياة وخشية لافتضاح أمره مكث بالجثمان لبضعة أيام للتفكير في كيفية إخفائها والتخلص منها دون كشف أمره ثم قام بلفها بملائه منزليه ووضعها داخل جوال بلاستيكي كان قد أحضره من شرفة منزله وقام بإخفائها بداخله وانتقل بها إلى الطريق العام واستوقف مركبة ألية وجلس بالمقعد الأخير وقام بوضع الجثمان أعلى سطح المركبة إلى أن وصل بها إلى منطقة نائيه وتوجه بالجثمان أعلى إحدى جبال تجميع القمامة وألقاها ووضع عليها حجرًا كان ملقى بجانبها وتغطية بقطعة نسيجية " سجادة " وغادر من مكان الواقعة، وأقر المتهم بأنه الشخص الظاهر بالمقاطع التي إلتقطتها ألات تسجيل المراقبة المحاطة بمسرح الواقعة كما أقر بأن الجوال الذي كان حاملًا إياها والظاهر بالمقطع هو لجثمان المتوفاة إلى رحمة مولاها عقب أن قام بوضعها داخله، كما أقر بتعاطيه المواد المخدرة، وأجرى المتهم محاكاه تصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة تطابقت تفصيلًا مع إقراره بالتحقيقات، وحيث إنه باستجواب المتهم بالتحقيقات أقرا بإرتكابه الواقعة، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

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