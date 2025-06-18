الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات بقصد استخدامها في النصب بدائرة قسم شرطة السلام الي جلسة 22 يونيو الجاري.

وكشفت التحقيقات أن المتهم في غضون يونيو 2024 بدائرة قسم شرطة السلام، ورغم أنه لم يكن يشغل إحدى الوظائف العمومية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية وهي تراخيص السيارات.
 

تزوير تراخيص السيارات
 

وأضافت التحقيقات أن المتهم اتفق مع الشخص المجهول على ارتكاب جريمة التزوير، وأمده بالبيانات اللازمة، فكتب المجهول تلك المحررات ووضع بها البيانات الخاصة بالمتهم بجعل واقعة التزوير في صورة واقعة حقيقية.


عقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام السلام تزوير تراخيص السيارات النيابة العامة

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