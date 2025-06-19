الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

القبض على راقصة الساحل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على الراقصة نور، الشهيرة باسم نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي، وذلك بعد اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وجاء القبض على نور في منطقة الهرم بعد تقدم محامي ببلاغ رسمي للنائب العام، يتهمها فيه بالتحريض على  الفسق والفجور  وارتكاب أفعال فاضحة علنية، وذلك نتيجة نشرها مقاطع فيديو وصور على حسابها في إنستجرام تظهرها في مواقف غير لائقة مع الأغاني الهابطة، ما أثار غضب المواطنين والتشهير بها.


وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات مع المتهمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الإدارة العامة لمباحث الآداب نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي نشر فيديوهات خادشة للحياء

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