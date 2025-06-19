الخميس 19 يونيو 2025
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حوادث

تحرير أجنبي احتُجز بسبب خلافات مالية حول تجارة العملة خارج السوق الرسمية

المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص من جنسية أجنبية داخل شقة سكنية بـمحافظة الشرقية، بسبب خلافات تتعلق بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

اختطاف شخص أجنبي بالشرقية

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة قد تلقى بلاغًا من سيدة أفادت بقيام مجموعة من الأشخاص باقتياد شخص يحمل جنسية إحدى الدول واحتجازه داخل شقة في الشرقية.

وعلى الفور، تم تحديد مكان احتجاز المجني عليه، وبتقنين الإجراءات واستهداف الموقع، تمكنت القوات من تحريره وضبط الجناة وعددهم 4 أشخاص يحملون نفس الجنسية.

وتم ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهمين بعملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وبمواجهتهم، أقروا بوجود معاملات مالية بينهم وبين المجني عليه في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي، وأنه حصل منهم على مبلغ مالي كبير وأنفقه على متطلباته الشخصية، مما دفعهم لاحتجازه لإجباره على السداد. وقد أكد المجني عليه صحة تلك الأقوال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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