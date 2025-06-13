كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة نقل يؤدي حركات استعراضية ويسير برعونة في أحد الطرق العامة بمحافظة الشرقية، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

الداخلية تضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية برعونة في الشرقية

حركات استعراضية برعونة في الشرقية

بإجراء الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها منتهية الترخيص، كما تم ضبط قائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة أثناء مشاركته في موكب حفل زفاف أحد أصدقائه بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال قائد السيارة والمركبة المخالفة

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