مشاجرة دامية بسبب صاج مخبز، وأمن القاهرة يضبط طرفي النزاع بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأشخاص بـمدينة السلام، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي، وأسفرت عن وقوع عدة إصابات.

مشاجرة دامية بالسلام

وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 6 أشخاص – أحدهم مصاب بسحجات وكدمات – وطرف ثان مكون من 4 أشخاص – ثلاثة منهم مصابون بجروح وكدمات.

وتبين أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية، إثر اصطدام أحد أفراد الطرف الثاني بسيارة يقودها أثناء مروره بجوار حامل صاج خاص بمخبز يعمل به أحد أفراد الطرف الأول، ما أدى إلى نشوب خلاف تطور إلى تشابك بالأيدي واستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية.

وقد تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بما حدث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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