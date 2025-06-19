الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة عين شمس، وعربة مأكولات السبب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نشوب مشاجرة عنيفة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، تخللها إطلاق أعيرة نارية ووقوع تلفيات بعدد من المحال التجارية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يونيو الجاري، تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين، بسبب خلاف على أولوية الوقوف بعربة مأكولات أمام أحد المحال.

وأسفرت التحريات عن أن المشاجرة نشبت بين مالك عربة مأكولات وخمسة من العاملين لديه، من جهة، ومالك محل هواتف وثلاثة من العاملين معه، من جهة أخرى، حيث تطور الخلاف إلى اعتداء متبادل باستخدام أسلحة بيضاء، وألعاب نارية، وزجاجات، دون تسجيل أي إصابات.

و تمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بتفاصيل المشاجرة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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