أخبار الحوادث اليوم: إصابة 5 أشخاص في حريق مول تجاري بحدائق أكتوبر، الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإمساك بكلاب ووضعها داخل أجولة بمطروح، مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث في البحيرة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدى سائق توك وتوك ووالده على فرد مرور بالوراق (فيديو)
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تعدى شخصين على أحد أفراد المرور بالوراق بمحافظة الجيزة، وتم ضبطهما.
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم ميكروباص وتريللا في البحيرة
لقي شابان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وتريلا بطريق الخدمات ( وادي النطرون - العلمين ) داخل نطاق محافظة البحيرة.
فتاة تتهم صاحب كوافير بالتعدى عليها بكرباج فى حلوان
حررت فتاة فى العقد الثالث من عمرها محضرا فى قسم شرطة حلوان ضد صاحبه كوافير تتهمة بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلاف بينهما على تأجير فستان.
أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو لطفل يلهو بمنتصف أحد المحاور بالمقطم
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام طفل باللهو بمنتصف أحد المحاور بمنطقة المقطم بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
محكمة القضاء الإداري تنظر غدا دعوى عزل وزير التربية والتعليم
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.
إصابة 5 أشخاص في حريق داخل مول تجاري بحدائق أكتوبر
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المحلات التجارية بمول "البنفسج" بمنطقة حدائق أكتوبر، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة.
جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة خليجي في الشيخ زايد
تواصل الأجهزة الأمنية في مدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة، جهودها المكثفة للكشف عن ملابسات واقعة العثور على جثة شخص من جنسية خليجية داخل منزله، وقد تم العثور على الجثة بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوجودها، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن مع سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
ضبط 3 أشخاص بتهمة ضرب أفراد أمن في شركة مقاولات بالقاهرة
كشفت وزارة الداخلية ، ملابسات قيام عدد من الأشخاص بترويع أفراد الأمن الإداري بإحدى شركات المقاولات في القاهرة، مستخدمين سيارتين وأسلحة نارية، والتعدي عليهم بالضرب في مشهد عنيف تم توثيقه وتداوله على نطاق واسع.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإمساك بكلاب ووضعها داخل أجولة بمطروح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء قيامهما بالإمساك بعدد من الكلاب داخل حدائق إحدى القرى الساحلية بمحافظة مطروح، ووضعها داخل أجولة بلاستيكية.
حريق هائل أمام مول شهير في أكتوبر (صور)
أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقا نشب أمام مول البنفسج بمنطقة دهشور بدائرة قسم شرطة ثالث اكتوبر.
تفاصيل جديدة حول مقتل رضيع داخل حمام مستشفى بمصر القديمة
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل حمام بأحد المستشفيات بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعد تلقي بلاغ بالواقعة.
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