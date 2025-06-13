أخبار الحوادث اليوم: إصابة 5 أشخاص في حريق مول تجاري بحدائق أكتوبر، الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإمساك بكلاب ووضعها داخل أجولة بمطروح، مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث في البحيرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تعدى شخصين على أحد أفراد المرور بالوراق بمحافظة الجيزة، وتم ضبطهما.

لقي شابان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وتريلا بطريق الخدمات ( وادي النطرون - العلمين ) داخل نطاق محافظة البحيرة.

حررت فتاة فى العقد الثالث من عمرها محضرا فى قسم شرطة حلوان ضد صاحبه كوافير تتهمة بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلاف بينهما على تأجير فستان.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام طفل باللهو بمنتصف أحد المحاور بمنطقة المقطم بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المحلات التجارية بمول "البنفسج" بمنطقة حدائق أكتوبر، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة.

تواصل الأجهزة الأمنية في مدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة، جهودها المكثفة للكشف عن ملابسات واقعة العثور على جثة شخص من جنسية خليجية داخل منزله، وقد تم العثور على الجثة بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوجودها، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن مع سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

كشفت وزارة الداخلية ، ملابسات قيام عدد من الأشخاص بترويع أفراد الأمن الإداري بإحدى شركات المقاولات في القاهرة، مستخدمين سيارتين وأسلحة نارية، والتعدي عليهم بالضرب في مشهد عنيف تم توثيقه وتداوله على نطاق واسع.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء قيامهما بالإمساك بعدد من الكلاب داخل حدائق إحدى القرى الساحلية بمحافظة مطروح، ووضعها داخل أجولة بلاستيكية.

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقا نشب أمام مول البنفسج بمنطقة دهشور بدائرة قسم شرطة ثالث اكتوبر.

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل حمام بأحد المستشفيات بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعد تلقي بلاغ بالواقعة.

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