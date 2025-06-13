أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو لطفل يلهو بمنتصف أحد المحاور بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام طفل باللهو بمنتصف أحد المحاور بمنطقة المقطم بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو طفل يلهو بمنتصف أحد المحاور بالمقطم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام طفل باللهو بمنتصف أحد المحاور بمنطقة المقطم بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد مرتكب الواقعة (طالب) وباستدعائه حضر برفقة عمه.. وبسؤال الأخير أقر بأن نجل شقيقه "مهتز نفسى"، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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