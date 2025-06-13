الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو لطفل يلهو بمنتصف أحد المحاور بالمقطم

طفل يلهو بمنتصف أحد
طفل يلهو بمنتصف أحد المحاور بالمقطم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام طفل باللهو بمنتصف أحد المحاور بمنطقة المقطم بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو طفل يلهو بمنتصف أحد المحاور بالمقطم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام طفل باللهو بمنتصف أحد المحاور بمنطقة المقطم بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.


وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد مرتكب الواقعة (طالب) وباستدعائه حضر برفقة عمه.. وبسؤال الأخير أقر بأن نجل شقيقه "مهتز نفسى"، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو طفل يلهو بمنتصف أحد المحاور بالمقطم فيديو طفل يلهو بمنتصف أحد المحاور طفل يلهو بمنتصف أحد المحاور بالمقطم طفل يلهو بمنتصف أحد المحاور المقطم أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات ببني سويف

ضبط 3 أشخاص بتهمة ضرب أفراد أمن في شركة مقاولات بالقاهرة

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

بعد تألقه اللافت، لاعب البنك يقترب من الانتقال للأهلي

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

بيراميدز يدخل على خط المنافسة مع الأهلي لـ ضم لاعب البنك

جروسي: الإشعاع النووي انتشر تحت الأرض في نطنز وقد نخلي أصفهان بالكامل

ترامب: كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في طريقها إلى إسرائيل

الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية إلى الأردن والعراق ولبنان لحين فتح المجال الجوي

معلومات عن أبرز القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينهم ثنائي الأهلي.. أفضل هدافي كأس العالم للأندية عبر تاريخه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

وكيل أوقاف سوهاج يؤكد على أهمية غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس النشء

خطيب الجامع الأزهر يحذر من تفشي العصبية الجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية