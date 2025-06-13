الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإمساك بكلاب ووضعها داخل أجولة بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء قيامهما بالإمساك بعدد من الكلاب داخل حدائق إحدى القرى الساحلية بمحافظة مطروح، ووضعها داخل أجولة بلاستيكية.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما عاملان بإحدى شركات المكافحة والزراعة المتعاقدة مع القرية محل الواقعة، وأنهما كانا يقومان بجمع الكلاب الضالة من داخل القرية تمهيدًا لإطلاق سراحها خارج نطاقها، ضمن المهام المنوطة بالشركة في هذا الشأن.

فيديو الإمساك بكلاب ووضعها داخل أجولة بمطروح

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وضبط أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.