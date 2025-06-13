الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإمساك بكلاب ووضعها داخل أجولة بمطروح

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإمساك بكلاب ووضعها داخل أجولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء قيامهما بالإمساك بعدد من الكلاب داخل حدائق إحدى القرى الساحلية بمحافظة مطروح، ووضعها داخل أجولة بلاستيكية.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما عاملان بإحدى شركات المكافحة والزراعة المتعاقدة مع القرية محل الواقعة، وأنهما كانا يقومان بجمع الكلاب الضالة من داخل القرية تمهيدًا لإطلاق سراحها خارج نطاقها، ضمن المهام المنوطة بالشركة في هذا الشأن.

فيديو الإمساك بكلاب ووضعها داخل أجولة بمطروح

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وضبط أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

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محافظة مطروح وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بمحافظة مطروح

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