الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم ميكروباص وتريللا في البحيرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شابان مصرعهما، وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وتريلا بطريق الخدمات ( وادي النطرون - العلمين ) داخل نطاق محافظة البحيرة. 

الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الحادث بعد مدخل جبل حامد

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بحادث تصادم ووفيات ومصابين، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بعد مدخل جبل حامد بالكيلو 5 اتجاه القاهرة، بطريق الخدمات (وادي النطرون - العلمين )، حيث تبين مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم والمتوفين لثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل ثقيل “تريلا”

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة الي مكان الحادث حيث تبين  وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل "تريلا"، وأسفر الحادث عن مصرع كل من:" عبد النبي محمد حسن، (35 عاما)، عبد الله ماهر عبد السلام، (18 عاما)، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وإصابة يوسف محمد فتحي مبروك، ( 16 عاما)، باشتباه بكسر بالضلوع ونزيف داخلي وكسور مضاعفة الساق، وشخص مجهول الهوية مصاب باشتباه بنزيف بالمخ والصدر"، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

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وادى النطرون العلمين حادث تصادم الصحة

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