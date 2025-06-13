الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة خليجي في الشيخ زايد

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

 تواصل الأجهزة الأمنية في مدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة، جهودها المكثفة للكشف عن ملابسات واقعة العثور على جثة شخص من جنسية خليجية داخل منزله، وقد تم العثور على الجثة بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوجودها، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن مع سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

في إطار التحقيقات، قامت الأجهزة الأمنية بالاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل للوقوف على تفاصيل الحادث.

 كما جرت عمليات البحث والتفتيش في محيط المنزل لمعرفة أي أدلة قد تساعد في الكشف عن أسباب وظروف الوفاة.

وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، ورغم عدم الكشف عن أي تفاصيل مبدئية حول سبب الوفاة، فإن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لفك لغز الحادث ومعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

 

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النيابة العامة الشيخ زايد محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد

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