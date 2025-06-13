الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل مول تجاري بحدائق أكتوبر

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل مول تجاري بحدائق أكتوبر وإصابة 5 أشخاص

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المحلات التجارية بمول "البنفسج" بمنطقة حدائق أكتوبر، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مول تجاري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المحلات بالمول.

وبالفحص الأولي، تبين أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المحلات، ما أدى إلى اشتعال النيران وإصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تُسجل أي وفيات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما جرى انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه بشكل دقيق.

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وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسماع أقوال شهود العيان ومسئولي المحل للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حريق حريق مول حدائق اكتوبر الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة

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