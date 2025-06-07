السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

أقوال صادمة لطفل متهم بسرقة الشقق في حلوان

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حصل موقع فيتو على نص أقوال طفل يبلغ من العمر 15 سنة متهم الاشتراك مع آخر في سرقة الشقق السكنية في منطقة حلوان 


س: ما تفصيلات اعترافك بأنك متهم بسرقة الشقق السكنية؟


ج: أنا عندي 15 سنة ومعرفش حاجة أنا كنت نايم في البيت لما مسكوني ومسرقتش حد ومش شريك لأي حد في أي جريمة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنك متهم بالاشتراك مع آخر في سرقة الشقق؟

ج: محصلش 

س: هل تعرف المتهم الثاني؟
ج: معرفوش وأول مرة أشوفه.


س:اين تم ضبطك تحديدا؟
ج: في البيت عندنا في حلوان.


س:هل ثمة شهود في الواقعة؟
ج: أيوة أمي وإخواتي

سرقة الشقق السكنية في حلوان

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان يفيد بضبط شاب يبلغ من العمر 15 سنة بدائرة القسم لممارسته وآخر نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات وأمرت النيابة بعمل عرض قانوني مع شريكه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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منطقة حلوان مديرية أمن القاهرة قسم شرطة حلوان النيابة العامة سرقة الشقق السكنية

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