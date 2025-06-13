الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بأطفال داخل مركز تعليمي ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء قيامه بالتحرش بعدد من الأطفال داخل مركز تعليمي بمحافظة بورسعيد.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة، وبالفحص أمكن تحديد هوية المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لتحرش بأطفال داخل مركز تعليمي ببورسعيد

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأن الفيديو قديم ويعود إلى نحو 3 سنوات، أثناء فترة عمله بأحد المراكز التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه هو من قام بتصويره.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في التوصل إلى الأطفال الظاهرين في المقطع، وبسؤال أحدهم أيد ما جاء باعترافات المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.