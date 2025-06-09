حريق يلتهم فساتين زفاف وخطوبة بأتيليه الوراق

التهمت النيران فساتين زفاف وخطوبة داخل أتيليه عرايس يقع بالطابق الثاني بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق، دون وقوع إصابات.

وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المحل نتج عنه اشتعال الحريق الذي امتداد للبضائع الموجود داخل الأتيليه من فساتين زفاف وخطوبة.

تبين من التحريات الأولية التي كشفها الفحص المبدئي الذي قام به رجال المباحث عقب نجاح قوات المطافئ بمديرية أمن الجيزة من السيطرة علي الحريق أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في أتيليه بمنطقة الوراق بمديرية أمن الجيزة، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والمحال المجاورة وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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