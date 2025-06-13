الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا على الطريق الإقليمي وسقوط عدد من المصابين

تصادم مروع بين أتوبيس
تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا على الطريق الإقليمي

شهد الطريق الإقليمي قبل قليل، حادث تصادم عنيف بين أتوبيس يقل عمال وردية وسيارة نقل ثقيل (تريلا)، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وعربة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي، وعلى الفور تم توجيه الخدمات الأمنية إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع سيارات الإسعاف والطوارئ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق.

 

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وبحسب المعاينة الأولية، أسفر الحادث عن إصابة نحو 15 شخصا حصر أولى، وجار حصر الإصابات والتأكد من وجود حالات حرجة أو وفيات من عدمه، فيما يتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

 

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