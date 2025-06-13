فتاة تتهم صاحب كوافير بالتعدى عليها بكرباج فى حلوان

حررت فتاة فى العقد الثالث من عمرها محضرا فى قسم شرطة حلوان ضد صاحبه كوافير تتهمة بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلاف بينهما على تأجير فستان.

فتاة تحرر محضر ضد صاحب كوافير بالتعدى عليها بالكرباج فى حلوان

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من فتاة فى العقد الثالث من عمرها، تفيد انها توجهت مع شقيقتها الى الكوافير لتأجير فستان لحضور حفل زفاف أحد أقاربها، وأثناء تواجدها داخل المحل قامت فتاة تعمل بالمحل بالتنمر على شقيقتها.

وأضافت فتاة حلوان فى محضرها، انها عندما حاولت معاتبة الفناة على تنمرها على شقيقتها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة، قام خلالها صاحب المحل بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام كرباج مما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة بجسدها.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر رقم 10905 جنح حلوان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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