تفاصيل جديدة حول مقتل رضيع داخل حمام مستشفى بمصر القديمة

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل حمام بأحد المستشفيات بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعد تلقي بلاغ بالواقعة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الفتاة التي ارتكبت الجريمة دخلت إلى مستشفى دار السلام بمنطقة الكورنيش، وتوجهت إلى الحمام، حيث قامت بوضع وليدها بمفردها، ثم تخلصت من جثته بعد أن كتمت أنفاسه، وخرجت من المستشفى تاركة إياه.

تفريغ كاميرات المراقبة:

وكشف تفريغ كاميرات المراقبة عن دخول الفتاة إلى المستشفى، حيث قامت بالتوجه مباشرة إلى الحمام. بعد الولادة، تركت الجثة في الحمام وغادرت المكان على الفور.

اعترافات المتهمة:

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمة، وهي فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا. وبالتحقيق معها، اعترفت بأنها حملت نتيجة علاقة غير شرعية، وأنها لم تتمكن من إبلاغ أحد بحملها أو طلب المساعدة الطبية.

وأضافت المتهمة أن يوم الواقعة شعرت بآلام المخاض، فدخلت المستشفى حيث وضعت الطفل في الحمام. وبعد ولادته، قامت بكتم أنفاسه، ظنًا منها أنها لن تتمكن من تسجيله بشكل قانوني، ثم تركت جثته وهرعت خارج المستشفى.

تشريح جثة الرضيع:

وأظهرت مناظرة جثة الرضيع أنه كان حديث الولادة، ولم يتم قطع الحبل السري، مما يشير إلى أنه توفي فور ولادته نتيجة الاختناق.

قرارات النيابة العامة:

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات لمدة أربعة أيام، ووجهت لها تهم القتل العمد للطفل نتيجة إهمالها المتعمد وتركه بدون مساعدة طبية أو رعاية.

كما قررت النيابة العامة استدعاء المسؤولين في المستشفى لإجراء تحقيقات حول كيفية دخول المتهمة إلى المستشفى دون إشراف طبي، وطالبت بإجراء الفحوصات اللازمة للمتهمة لمتابعة حالتها النفسية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبلاغ أسرة المتهمة، والقيام بدفن جثة الرضيع بعد الحصول على تصريح من النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق متابعة سير التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار القضية.

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