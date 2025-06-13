الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدى سائق توك وتوك ووالده على فرد مرور بالوراق (فيديو)

ضبط سائق توك توك
ضبط سائق توك توك ووالده، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعدى شخصين على أحد أفراد المرور بالوراق بمحافظة الجيزة، وتم ضبطهما.

 

فيديو تعدى سائق توك وتوك ووالده على فرد مرور بالوراق

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعدى شخصين على أحد أفراد المرور بالجيزة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 يونيو الجارى، وخلال حملة مرورية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة قام أحد أفراد المرور باستيقاف قائد مركبة "توك توك" لفحص التراخيص، قام قائدها بتركها وانصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ عليها.

 

وفى وقت لاحق حضر لمقر وحدة المرور بدائرة القسم كل من (قائد مركبة "التوك توك"، ووالده) وحال قيام فرد المرور بتوجيههما لإتخاذ الإجراءات اللازمة دون أى تجاوز من جانبه، قاما بالتعدى عليه وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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