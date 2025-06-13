حريق هائل أمام مول شهير في أكتوبر (صور)

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقا نشب أمام مول البنفسج بمنطقة دهشور بدائرة قسم شرطة ثالث اكتوبر.

وتمكنت قوات البحث الجنائي مدعومة بسيارات المطافئ والإسعاف من محاصرة الحريق وفرض كردون أمني، قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وجود إصابات.

ويتولى رجال الحماية المدنية عمليات التبريد ليتمكن فريق المعمل الجنائي من فحص الحريق للوقوف علي ملابساته.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق أمام مول البنفسج بمنطقة دهشور، ولم يسفر عنه وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمت السيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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