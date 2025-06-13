الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

حريق هائل أمام مول شهير في أكتوبر (صور)

حريق مول شهير والأمن
حريق مول شهير والأمن يسيطر في أكتوبر، فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقا نشب أمام مول البنفسج بمنطقة دهشور بدائرة قسم شرطة ثالث اكتوبر.

وتمكنت قوات البحث الجنائي مدعومة بسيارات المطافئ والإسعاف من محاصرة الحريق وفرض كردون أمني، قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وجود إصابات.

 

ويتولى رجال الحماية المدنية عمليات التبريد ليتمكن فريق المعمل الجنائي من فحص الحريق للوقوف علي ملابساته.

 
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق أمام مول البنفسج بمنطقة دهشور، ولم يسفر عنه وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

 وتمت السيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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الحماية المدنية بمنطقة الحدائق البحث الجنائي أمن الجيزة دهشور

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