الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة ضرب أفراد أمن في شركة مقاولات بالقاهرة

ضبط 3 أشخاص روعوا
ضبط 3 أشخاص روعوا أفراد أمن شركة مقاولات بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ، ملابسات قيام عدد من الأشخاص بترويع أفراد الأمن الإداري بإحدى شركات المقاولات في القاهرة، مستخدمين سيارتين وأسلحة نارية، والتعدي عليهم بالضرب في مشهد عنيف تم توثيقه وتداوله على نطاق واسع.

ضبط 3 أشخاص روعوا أفراد أمن شركة مقاولات بالقاهرة وأطلقوا النار في نزاع على قطعة أرض
ضبط 3 أشخاص روعوا أفراد أمن شركة مقاولات بالقاهرة وأطلقوا النار في نزاع على قطعة أرض

ضبط 3 أشخاص روعوا أفراد أمن شركة مقاولات وأطلقوا النار 

وتبين من الفحص تلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا  من فردي أمن إداري بإحدى شركات المقاولات، أفادا فيه بتعرضهما وعدد من زملائهما للاعتداء بالضرب وإطلاق نار من قبل 3 أشخاص – تبين لاحقًا أنهم من ملاك شركة مقاولات أخرى – أثناء وجودهم في قطعة أرض محل نزاع بين الشركتين.

 

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ووفقًا للبلاغ، فإن المتهمين حاولوا إرهاب طاقم الحراسة لإجبارهم على مغادرة الموقع، مدعين أحقيتهم في الأرض، رغم أنها تخضع للحراسة لصالح الشركة المُبلغة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية دون وقوع إصابات.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في حينه، وبحوزتهم سلاحان ناريان (2 بندقية خرطوش وفرد محلي الصنع)، بالإضافة إلى السيارتين المستخدمتين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق. 

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