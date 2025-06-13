الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

حبس قائد سيارة ميكروباص تعدى على راكبة في المعصرة

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس قائد سيارة ميكروباص تعدى بالضرب على راكبة ومحاولة تكسير هاتفها المحمول لمنعها من تصويره وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإنزال الركاب قبل توصيلهم إلى وجهتهم الأخيرة عقب تحصله على الأجرة فى منطقة المعصرة.

 

تعدي قائد سيارة ميكروباص على سيدة بالمعصرة

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى قائد سيارة "ميكروباص" على راكبة ومحاولة تكسير هاتفها المحمول لمنعها من تصويره لقيامه بإنزال الركاب بمنطقة المعصرة قبل توصيلهم إلى وجهتهم الأخيرة بمنطقة حلوان بالقاهرة عقب تحصله على الأجرة.


بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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النيابة العامة مديرية أمن القاهرة نيابة المعصرة منطقة حلوان بالقاهرة

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