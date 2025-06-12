أخبار الحوادث اليوم.. الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات.. مصرع 5 عناصر إجرامية وإصابة ضابط في تبادل إطلاق النار
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما جرى تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور.
القبض على شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الدقي
ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص لقيامة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" بمنطقة الدقي.
الحماية المدنية تنقذ مسنة محتجزة داخل عقار بمدينة نصر (صور)
استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مسنة محتجزة داخل عقار، وغير قادرة على الحركة فى مدينة نصر.
القبض على طالب تحرش بسيدة أجنبية في الشروق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب لقيامة بالتحرش بسيدة أجنبية فى مدينة الشروق.
القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى السلام (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص بينهم 3 سيدات لنشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء وعصى خشبية بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص فى مدينة السلام.
مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.
الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل الأحكام الجنائية مع إيقاف التنفيذ بعد 3 سنوات في «الفيش»
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي مهم، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.
القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى السلام (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص بينهم 3 سيدات لنشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء وعصى خشبية بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص فى مدينة السلام.
اعترافات صادمة لمقاول متهم بالتحرش بطفلته وابنة زوجته في 15 مايو
كشفت تحقيقات نيابة 15 مايو الجزئية تفاصيل مثيرة في أقوال مقاول متهم بالتحرش بطفلته وطفلة زوجته في شقته بمدينة 15 مايو، حيث انتهت التحقيقات بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مصرع سائق بالرصاص في مشاجرة بالهرم
أقدم ضابط شرطة على تسليم نفسه لـ قسم شرطة الهرم بعدما قام بقتل سائق رميا بالرصاص بسبب الخلاف على أولوية المرور.
تفاصيل مصرع 5 عناصر إجرامية وإصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان (صور)
فى ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة تجار السموم والسلاح، لقى 5 عناصر جنائية مصرعهم وأُصيب ضابط شرطة من قوات الأمن المركزى، وذلك عقب تبادل كثيف لإطلاق النيران مع القوات الأمنية خلال استهداف تشكيل عصابى شديد الخطورة بمحافظة أسوان، فيما تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
في حصيلة أولية، إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على محور الضبعة
أصيب 11 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بين سيارة "ميني باص" وأخرى نقل على طريق محور الضبعة، وذلك بعد الطريق الإقليمي.
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