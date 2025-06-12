أخبار الحوادث اليوم.. الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات.. مصرع 5 عناصر إجرامية وإصابة ضابط في تبادل إطلاق النار

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما جرى تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور.

ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص لقيامة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" بمنطقة الدقي.

استجابت الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة سيدة مسنة محتجزة داخل عقار، وغير قادرة على الحركة فى مدينة نصر.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب لقيامة بالتحرش بسيدة أجنبية فى مدينة الشروق.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص بينهم 3 سيدات لنشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء وعصى خشبية بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص فى مدينة السلام.

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي مهم، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص بينهم 3 سيدات لنشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء وعصى خشبية بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص فى مدينة السلام.

كشفت تحقيقات نيابة 15 مايو الجزئية تفاصيل مثيرة في أقوال مقاول متهم بالتحرش بطفلته وطفلة زوجته في شقته بمدينة 15 مايو، حيث انتهت التحقيقات بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أقدم ضابط شرطة على تسليم نفسه لـ قسم شرطة الهرم بعدما قام بقتل سائق رميا بالرصاص بسبب الخلاف على أولوية المرور.

فى ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة تجار السموم والسلاح، لقى 5 عناصر جنائية مصرعهم وأُصيب ضابط شرطة من قوات الأمن المركزى، وذلك عقب تبادل كثيف لإطلاق النيران مع القوات الأمنية خلال استهداف تشكيل عصابى شديد الخطورة بمحافظة أسوان، فيما تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أصيب 11 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بين سيارة "ميني باص" وأخرى نقل على طريق محور الضبعة، وذلك بعد الطريق الإقليمي.

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