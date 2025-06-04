الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

ضبط استوديو تسجيل صوتي غير مرخص في الدقي

ضبط استوديو تسجيل
ضبط استوديو تسجيل صوتي غير مرخص في الدقي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات قيام مالك الأستوديو بإنشاء وإدارة منشأة بدون ترخيص، واستخدام أجهزة تحتوي على مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، في مخالفة واضحة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الأستوديو المشار إليه، حيث جرى ضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على وحدة مونتاج كاملة، وحدة تسجيل صوتي بدون ترخيص، "هارد ديسك" يحتوي على عدد من المصنفات السمعية المخالفة.

 

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وبمواجهة المتهم، أقر بإدارته للاستوديو والمشاركة مع مالكه في ممارسة النشاط غير القانوني، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال استغلال تلك المصنفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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